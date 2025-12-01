به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر آب و خاک استان با اشاره به اجرای سه روش آبیاری قطره‌ای، بارانی و کم‌فشار در استان گفت: به دلیل بازدهی ۹۰ درصدی، آبیاری قطره‌ای همچنان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار دارد.

سامان محمدی افزود: استان خراسان شمالی دارای ۱۱۵ هزار هکتار اراضی مستعد اجرای آبیاری نوین است که تاکنون ۴۱ هزار هکتار آن تجهیز شده و ۷۵ هزار هکتار دیگر نیازمند اجراست و آن به حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین افزود: سال گذشته ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سامانه‌های آبیاری نوین اختصاص یافت که در قالب ۵۱ طرح و برای ۸۰ خانوار بهره‌بردار هزینه شد و ۵۸۶ هکتار از اراضی استان به سامانه‌های آبیاری نوین مجهز شد.

مدیر آب و خاک استان اضافه کرد: بهره‌برداران نیز در این مدت حدود ۱۴۰ میلیارد ریال خودیاری نقدی و غیرنقدی شامل تأمین مصالح و مشارکت در اجرای پروژه‌ها ارائه کرده‌اند.