به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عبدالرضاحاج علی بیگی فرماندار اراک گفت: در نشست مشترکی که امروز با حضور تشکل‌های کارگری، شورا‌های کارگری و جمعی از مسئولان استان مرکزی برگزار شد، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات کارگران صنایع مختلف، به‌ویژه واحد‌های بزرگ صنعتی، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه، کارگران مسائل خود را در دو محور ملی و استانی مطرح کردند. مهم‌ترین موضوع ملی، بخشنامه ۱۷۷۷ بود که به گفته کارگران، مشکلاتی در روند بازنشستگی ایجاد کرده است. این موضوع پیش‌تر نیز به مدیران بالادستی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دو هفته پیش به اراک سفر کرده بود، منعکس شده است و مسئولان استانی ابراز امیدواری کردند که برای این بخشنامه راه‌حلی اتخاذ شود تا ضمن حفظ حقوق تأمین اجتماعی، کارگران بتوانند در موعد مقرر بازنشسته شوند.

حاج علی بیگی ادامه داد: در بخش مسائل استانی، موضوعاتی، چون طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشکلات مربوط به اصلاح عناوین شغلی، تأثیر آن بر بازنشستگی، مسائل ایمنی و بهداشت و قرارداد‌های کوتاه‌مدت مطرح شد.

مسئولان اعلام کردند که موارد مربوط به طبقه‌بندی مشاغل به‌صورت موردی در کمیسیون کارگری استان بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین به برخی مداخلات اخیر در حوزه قرارداد‌های کوتاه‌مدت اشاره شد که به گفته مسئولان، روند حل‌وفصل آنها در حال انجام است.



وی تاکید کرد: این نشست با قدردانی کارگران از پیگیری‌های صورت‌گرفته و تأکید مسئولان بر ادامه رسیدگی به مطالبات کارگری پایان یافت.



