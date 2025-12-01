معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: رهاسازی آب برای تامین حق‌آبه کشاورزان هویزه به‌صورت دقیق، کنترل‌شده و پایدار اجرا خواهد شد و هیچ وقفه‌ای در این مسیر پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی بیان داشت: روند رهاسازی آب برای تامین حق‌آبه کشاورزان هویزه با تاکید استاندار خوزستان و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی به‌صورت دقیق، کنترل‌شده و پایدار اجرا خواهد شد و هیچ وقفه‌ای در این مسیر پذیرفتنی نیست.

وی افزود: از آنجایی که آب با معیشت مردم این منطقه ارتباط مستقیم دارد، رهاسازی آب برای شهرستان هویزه باید فوری، منظم و بر اساس برنامه‌ای پایدار انجام شود تا کشاورزان هویزه در فصل زراعی پیش‌رو با هیچگونه دغدغه‌ای رو‌به‌رو نباشند.

کاظم نسب الباجی با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های متولی تصریح کرد: هیچ دستگاهی مجاز نیست در اجرا تعلل کند، تصمیمات گرفته شده در جلسه‌ای با کشاورزان هویزه باید بدون وقفه عملیاتی و گزارش‌های میدانی به‌صورت مستمر به استانداری خوزستان ارائه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار داشت: استانداری با جدیت و بر مبنای مطالبه عمومی مردم، پیگیر اجرای دقیق تامین حق آبه کشاورزان هویزه خواهد بود.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مسئول با همکاری و هماهنگی روند رهاسازی آب به هویزه را مطابق برنامه‌ای مشخص، کنترل‌شده و قابل پایش ادامه دهند تا حق‌آبه کشاورزان هویزه به‌طور کامل تامین شود.

استاندار خوزستان هفته گذشته با کشاورزان هویزه در خصوص تامین حق آبه آنها جلسه‌ای را در فرمانداری این شهرستان برگزار کرد و به دستگاه‌های مربوطه دستور آبرسانی فوری به این منطقه را داد.

شهرستان هویزه از حوضه آبریز کرخه تامین آب می‌شود که در سال‌های اخیر دچار خشکسالی شده است.

استاندار خوزستان پیش از این از رهاسازی آب برای شهر رفیع هویزه خبر داد و گفت: رهاسازی آب از محل سد تنظیمی کرخه به میزان ۱۰ مترمکعب در ثانیه برای شهر رفیع هویزه افزایش یافت.