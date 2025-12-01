با پهلودهی شانزدهمین شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی، تخلیه و بارگیری ۷۵ هزار و ۷۰۰ تُن گندم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال با پهلودهی هشت شناور، ۴۸۶ هزار و ۳۵۳ تُن گندم برای ارسال به سراسر کشور وارد این بندر شده است.

روح‌الله شاعلیا افزود: در این مدت واردات کالا‌های اساسی شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود، ۲۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با دو هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

این بندر اکنون ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن دارد.