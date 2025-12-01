رئیس مرکز مطالعات همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از توسعه پروژه‌های مشترک پژوهشی و آموزشی ایران با چند کشور از جمله ترکیه، روسیه و چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، امید رضایی‌فر در سمنان گفت: موضوعات علمی از حوزه‌هایی است که کمترین تأثیر را از تحریم‌ها می‌پذیرد و به همین دلیل، برنامه‌های مشترک علمی و تولیدات بین‌المللی همچون تألیف و ترجمه کتاب‌ها با کشور‌های مختلف در حال گسترش است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های «شمس تبریزی» و «فارابی» افزود: این طرح‌ها با حمایت متقابل استادان ایرانی و خارجی اجرا می‌شود و هر کشور بخشی از هزینه‌ها و حمایت‌های علمی پروژه را بر عهده می‌گیرد.

رضایی‌فر گفت: پژوهش‌های مشترک ایران با کشور‌های هدف، بیشترین تمرکز را تاکنون در حوزه‌های علوم مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی داشته است و برای گسترش همکاری‌ها در علوم انسانی، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است.

رئیس مرکز مطالعات همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم همچنین از توسعه همکاری‌ها در حوزه آموزش و فناوری خبر داد و افزود: اعزام استادان برای دوره‌های آموزشی ویژه و ایجاد دفاتر انتقال فناوری با برخی کشور‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در همکاری با چین، ایجاد دفتر انتقال فناوری و اجرای پروژه‌های مشترک فناورانه با اولویت جدی در حال پیگیری است.