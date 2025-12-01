به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت : از سه شنبه تحت تاثیر سامانه نا پایدار در استان شاهد افزایش ابر و بارش باران پراکنده خواهیم بود و انتظار داریم از ساعات عصرو شب وزش باد شدید و پدیده گردوخاک راداشته باشیم.

سمیه ملاحی افزود : برای روز چهار شنبه برشدت و گستره بارش ها افزوده می شود و انتظار داریم گاهی اوقات بارش ها ماهیت رگبار و رعد وبرق پیدا کنند و در نواحی کوهستانی بارش ها در ارتفاعات به صورت برف پیش بینی می شود.

وی گفت :کاهش دما وزش باد نسبتا شدید موقتی و پدید مه از دیگر پیامد های این سامانه نا پایدار است.

ملاحی افزود : با توجه به افزایش شدت بارش ها در روز چهار شنبه ،آبگرفتگی برخی معابر،بالا آمدن سطح آب برخی از رودخانه ها و مسیر ها و اختلال تردد در برخی جاده ها به خصوص جاده های کوهستانی را به علت بارش برف پیش بینی می کنیم و توصیه می کنیم از توقف و تردد در حاشیه رودخانه ها پرهیز شود.

فعالیت این سامانه بارشی در روز پنج شنبه کمتر می شود.