پیشبینی بارش پراکنده باران در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش ابر و احتمال بارش خفیف و پراکنده باران در روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هوشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا ظهر سهشنبه وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام خواهد بود.
زهرا راستگو افزود: بهتدریج از روز سهشنبه و طی روز چهارشنبه با عبور سامانه ناپایدار جوی، ضمن افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده و خفیف باران بر روی دریا و در برخی مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست.
وی اضافه کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل استان بویژه مناطق شمالی و مرکزی، متلاطم پیشبینی میشود.
معاون پیشبینی هوشناسی بوشهر گفت: جهت وزش باد تا فردا متغیر، بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
راستگو گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۴:۳۰، جزر دریا ساعت ۰۹:۵۵ و مد دوم ساعت ۱۷:۰۵ دقیقه خواهد بود.