به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادانبه مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز و در راستای ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم، محفل انس با قرآن کریم به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور در مدرس بهجت آبادان برگزار شد.

این محفل با مشارکت گسترده مردمی و همراهی مدارس و مراکز غیردولتی و حمایت معاونت پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش کشور برگزار شد.

هدف از این برنامه، آشنایی و انس بیشتر دانش‌آموزان با مفاهیم والای قرآنی و تقویت پیوند آنان با آموزه‌های معنوی قرآن کریم بود.

در این مراسم، دانش‌آموزان با قرائت آیات الهی، فرصت یافتند تا با معارف نورانی قرآن کریم آشنا شوند

برگزاری هم‌زمان این محافل در سراسر کشور، نشان‌دهنده عزم ملی برای گسترش فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان و ایجاد فضای معنوی و تربیتی در محیط‌های آموزشی است.