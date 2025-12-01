پخش زنده
چند طرح فرهنگی، اقامتی و خدماتی در زندان فسا افتتاح و ۱۲ زندانی آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری فارس و جمعی از مسئولین شهرستان فسا چند طرح فرهنگی، اقامتی و خدماتی در زندان فسا افتتاح شد.
مجتمع فرهنگی و نماز خانه مرکزی، مجتمع بزرگ اشتغال مولد و صنعت محور، مرکز آموزشی و تحصیلی، اندرزگاه ۱۲٠ نفره شاغلین و کریدور مرکزی زندان فسا از طرحهایی بود که با هزینه ای افزون بر ۸ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
همچنین در میز خدمت مسئولین قضایی دادگستری کل استان فارس که با حضور رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز فارس و دیگر مسئولین قضایی محلی همراه بود، ۳۰۰ نفر از زندانیان چهره به چهره با نماینده عالی قوه قضاییه در فارس و هیئت قضایی همراه دیدار کردند.
در این دیدار،۱۷۲ نفر واجد شرایط برخورداری از ارفاقات قضایی و تسهیلات حقوقی شناخته شدند و ۱۲ نفر از زندانیان واجد شرایط با اعمال ظرفیتهای قانونی و قضایی از زندان آزاد شدند و به کانون جامع و خانواده بازگشتند.