نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین وظایف مجلس حفظ ارتباط بین مردم و حاکمیت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون دو وظیفه اصلی قوه مقننه است، گفت: در کنار این با الگوگیری از شهید مدرس نمایندگان وظیفه دارند مسایل و مشکلات مردم را دریافت و به مسئولان منتقل کنند.

نایب رییس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس برای مردم است و مردم باید بدانند در مجلس چه میگذرد و از سویی نمایندگان مردم هم وظیفه دارند خواسته های مردم را مطرح و پیگیری کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی تاکید کرد: از شهید مدرس درس بگیریم و رفتار های او را در تعامل با مردم مردم سرمشق خود قرار دهیم.

وی افزود: شهید مدرس در کنار فعالیت سیاسی عمده ای که در مجلس مشروطه می کرد، مردمی بود و این نشان از ارزشی بود که او برای مردم به عنوان صاحبان اصلی مجلس قائل بود.