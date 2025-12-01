پخش زنده
رقابت های قهرمانِ قهرمانان تکواندو کشور با حضور برترین های مناطق شش گانه و شرکت ۳۱ استان در رده سنی نونهالان، به میزبانی استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پایان مسابقات قهرمانِ قهرمانان، تکواندوکاران خراسان رضوی موفق شدند مقام سوم کشور را از آن خود کنند و بار دیگر توانمندی های ورزش پایه استان را به نمایش بگذارند.
در سالهای گذشته، برنامه های استعدادیابی، پرورش نسل آینده قهرمانان و توسعه ورزش قهرمانی در رده های پایه و نوجوانان در استان با جدیت دنبال شده و ثمرات آن در رقابت های آسیایی و مراحل انتخابی تیم ملی به وضوح قابل مشاهده است و بخش قابل توجهی از افتخارآفرینان، از دل همین طرح های پرورش استعداد برخاسته اند.