به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پایان مسابقات قهرمانِ قهرمانان، تکواندوکاران خراسان رضوی موفق شدند مقام سوم کشور را از آن خود کنند و بار دیگر توانمندی‌ های ورزش پایه استان را به نمایش بگذارند.

در سال‌های گذشته، برنامه‌ های استعدادیابی، پرورش نسل آینده قهرمانان و توسعه ورزش قهرمانی در رده‌ های پایه و نوجوانان در استان با جدیت دنبال شده و ثمرات آن در رقابت‌ های آسیایی و مراحل انتخابی تیم ملی به‌ وضوح قابل مشاهده است و بخش قابل توجهی از افتخارآفرینان، از دل همین طرح‌ های پرورش استعداد برخاسته‌ اند.