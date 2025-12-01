به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایرج مومنی شریفی با اشاره به دو مورد رفع تصرف فوری زمین به مساحت بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع در اهواز بیان کرد: این رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان سوسنگرد با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

وی ارزش این اراضی را بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اقدام با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

مومنی اظهار داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی اهواز با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

رئیس اداره راه و شهرسازی اهواز از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.