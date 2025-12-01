به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به روند کاهشی دما از فردا سه‌شنبه تا پایان هفته در استان گفت:

یاسر اشتاد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی طی امروز و فردا گذر امواج تراز میانی جو از آسمان استان، شرایط ناپایدار جوی را به همراه خواهد داشت که سبب بارش‌های خفیف برف و باران در برخی نواحی شمالی استان خواهد شد.

اشتاد اظهارکرد: همچنین وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات در نیمه جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: شدت ناپایداری‌ها برای امروز دوشنبه پیش بینی می‌شود لذا طی این بازه زمانی از شدت آلاینده‌ها کاسته شده و بهبود کیفیت هوا در شهر‌های بزرگ و پرجمعیت انتظار می‌رود.

کارشناس هواشناسی آذربایجان‌غربی، با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در۲۴ ساعت گذشته افزود: در این مدت شاهین‌دژ و بوکان با ۱۷.۴ درجه بالای صفر گرمترین و ارومیه با ۲.۱ درجه زیر صفر سردترین شهر استان بود.