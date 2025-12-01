پخش زنده
امروز: -
دمای هوا در آذربایجانغربی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به روند کاهشی دما از فردا سهشنبه تا پایان هفته در استان گفت:
یاسر اشتاد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی طی امروز و فردا گذر امواج تراز میانی جو از آسمان استان، شرایط ناپایدار جوی را به همراه خواهد داشت که سبب بارشهای خفیف برف و باران در برخی نواحی شمالی استان خواهد شد.
اشتاد اظهارکرد: همچنین وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات در نیمه جنوبی استان پیش بینی میشود.
وی گفت: شدت ناپایداریها برای امروز دوشنبه پیش بینی میشود لذا طی این بازه زمانی از شدت آلایندهها کاسته شده و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و پرجمعیت انتظار میرود.
کارشناس هواشناسی آذربایجانغربی، با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در۲۴ ساعت گذشته افزود: در این مدت شاهیندژ و بوکان با ۱۷.۴ درجه بالای صفر گرمترین و ارومیه با ۲.۱ درجه زیر صفر سردترین شهر استان بود.