به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در روز‌های سرد سال، از ساکنان خواست با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، از گسترش بیماری جلوگیری کنند.

او با ابراز نگرانی نسبت به آسیب‌پذیری بیشتر بیماران زمینه‌ای، کودکان و سالمندان، گفت: بیماران گروه های خاص در صورت ابتلا ممکن است با عوارض شدیدتری روبرو شوند و نیازمند مراقبت و توجه بیشتری هستند.

دکتر رضانیا با بیان اینکه پیشگیری مؤثرترین راه مقابله با بیماری‌های تنفسی است، از مردم خواست با مشاهده علائمی مانند تب، بدن‌درد، سرفه یا گلودرد، از حضور در اماکن عمومی خودداری کنند و با استراحت در منزل از انتقال بیماری به دیگران پیشگیری کنند.

او افزود: افراد بیمار حتماً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنند و از خود درمانی پرهیز کنند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش با اشاره به نقش تغذیه و مراقبت صحیح در روند بهبودی، مصرف مایعات و غذاهای آبکی گرم، استراحت کافی و تهویه مناسب محیط زندگی را از اقدامات ضروری دانست.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: شستشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک با ظهور علائم، پرهیز از حضور در تجمعات و رعایت فاصله مناسب در محیط‌های بسته از مهم‌ترین اصول پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا هستند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، با تأکید بر نقش خانواده‌ها در مراقبت از کودکان، گفت: والدین باید با مشاهده تب، بی‌حالی یا کاهش اشتها در کودکان، حساسیت بیشتری نشان دهند و از فرستادن آنها به مهدکودک، مدرسه یا محیط‌های شلوغ خودداری کنند.

دکتر رضانیا از شهروندان خواست با همکاری و رعایت توصیه‌های بهداشتی، در حفظ سلامت جامعه سهیم باشند.