فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری ۲ عامل تیراندازی منجر به خسارت به یک دستگاه مینی بوس در بسطام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری ۲ عامل تیراندازی منجر به خسارت به یک دستگاه مینی بوس در بسطام خبر داد.

سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به ایراد خسارت به یک دستگاه مینی بوس در حوزه شهر بسطام، شناسایی و دستگیری عاملان آن در دستور کار انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲ نفر عامل این تیراندازی را کمتر از ۱۲ ساعت با هماهنگی قضایی در مخفیگاهشان به همراه سلاح شکاری دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: متهمان سابقه دار انگیزه خود را اختلاف شخصی عنوان کردند و با تکمیل پرونده، راهی دادسرا شدند.