به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس فدراسیون فوتبال از برنامه‌ریزی برای واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌های توانمند به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال خبر داد تا فرصتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود.

مهدی تاج پیش از ظهر امروز در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان مازندران گفت: اگر باشگاهی آمادگی لازم را داشته باشد، ورزشگاه برای مدت طولانی در اختیارش قرار می‌گیرد تا بتواند زیرساخت‌ها را توسعه دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به چالش‌های توسعه فوتبال در مازندران گفت: گستردگی جغرافیایی، نبود بودجه و اسپانسرهای قدرتمند معادله توسعه را سخت کرده است. راه‌حل، تشکیل یک کنسرسیوم حمایتی با حضور استاندار و مدیران ارشد است.

تاج همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های دیگر خبر داد و افزود: با دستور وزیر ورزش، زمین‌های ساحلی در استان ایجاد خواهد شد تا فوتبال ساحلی رونق گیرد و فوتسال نیز باید هم‌پای فوتبال رشد کند.

در همین مجمع، رحیم درزی خلردی با کسب ۳۰ رأی به عنوان رئیس جدید هیأت فوتبال استان مازندران انتخاب شد. مختار مهدوی با ۸ رأای دیگر کاندیدا، نتوانست رأی اعتماد بگیرد و دو کاندیدای دیگر پیش از شروع مجمع انصراف داده بودند.

پس از انتخاب رئیس، انتخابات اعضای هیأت رئیسه نیز برگزار شد که طی آن قربانعلی سهرابی و آنیتا امیدی به ترتیب به عنوان نایب‌رئیس اول و دوم انتخاب شدند.