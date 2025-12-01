پخش زنده
نمایشگاه اسوه با حضور بیش از ۸۰ پایگاه مقاومت بسیج در آبادان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نمایشگاه اسوه با حضور بیش از ۸۰ پایگاه مقاومت بسیج در آبادان راه اندازی شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: بسیجیان در ۸۰ غرفه این نمایشگاه در مدت دو روزمجموعهای از فعالیتها و خدمات پایگاههای بسیج در حوزههای عمرانی، فرهنگی، خدماترسانی عمومی، گروههای جهادی و برنامههای فرهنگی در معرض دید عموم قرار دادند.
سرهنگ علیرضا ایمانی با اشاره به اینکه نمایشگاه در محل اردوگاه رزمندگان برگزار شد از مردم برای بازدید از این نمایشگاه، دعوت کرد.
وی تأکید کرد: شعار محوری امسال بسیج، اقتدار و مردم با هم است و بر همین اساس، پایگاههای مقاومت با اتکا به پشتیبانی و همراهی مردم، ارائه خدمات را ادامه میدهند و همواره در کنار مردم خواهند بود.
به گفته سرهنگ ایمانی: این نمایشگاه هر سال با عنوان اسوه بسیج برگزار میشود و بخشهایی از فعالیتهای هر حوزه، از جمله پایگاههای منتخب برادران، خواهران و ردههای اقشاری، برای بازدید عموم مردم ارائه میشود.