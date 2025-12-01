مرمت اضطراری و نهایی پل تاریخی صفوی ایزدخواست، با تلاش پایگاه میراث فرهنگی شهر باستانی ایزدخواست آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسوول و سرپرست پایگاه میراث فرهنگی ایزدخواست گفت: این طرح حیاتی با جذب و تخصیص اعتبارات دولتی از سوی این پایگاه، وارد ف مرحله اجرایی شده است.

داود جعفرپور افزود: این اقدام، گامی بلند در راستای حفظ یکی از شاهکار‌های معماری دوره صفوی است که قرن‌ها شاهد تردد کاروان‌ها بوده است.

او ادامه داد: با توجه به تخصیص اعتبار در سنوات گذشته برای نجات این بنای ارزشمند، مرحله کنونی به عنوان مرحله نهایی مرمت در نظر گرفته شده است.

جعفرپور بیان کرد: هدف از مرمت این اثر تاریخی در این مرحله استحکام بخشی نهایی ساختار اصلی و اجزای آسیب دیده این پل تاریخی است تا ماندگاری آن برای نسل‌های آینده تضمین شود.

مسئول و سرپرست پایگاه میراث فرهنگی ایزدخواست بیان کرد: این طرح، دومین اقدام بزرگ مرمتی پایگاه میراث فرهنگی ایزدخواست در سال جاری محسوب می‌شود.