پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از لغو مجوز فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی در رشت به دلیل تخلفات مکرر و بی توجهی به اخطارها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسین ابراهیمی گفت: مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در رشت به دلیل تخلفهای مکرر از جمله ارسال نکردن گزارش عملکرد، تمدید نشدن ضمانتنامه بانکی و پروانه بهرهبرداری، نداشتن فعالیت گردشگری در سالهای اخیر و حضور نداشتن مدیرعامل در بازدیدهای نظارتی، لغو شد.
وی افزود: شرکتها و دفاتر مسافرتی که پروانه فعالیت آنها لغو و یا تعلیق شود، بر اساس قانون، حق ندارند از افراد نام نویسی کرده و یا تورهای داخلی و خارجی برگزار کنند.
حسین ابراهیمی تاکید کرد: مردم گیلان برای دریافت خدمات مسافرتی به دفاتر گردشگری مجاز و دارای پروانه بهرهبرداری مراجعه کنند و در صورت مشاهده تخلف در این واحدها، مورد را به معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی استان اطلاع دهند.