قیمت هر اونس طلا در ابتدای معاملات آسیایی روز دوشنبه، تحت تاثیر سودگیری سرمایهگذاران، از بالاترین سطح سه هفته گذشته، اندکی کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، در معاملات روز جاری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۲۲۱ دلار و ۶۸ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۲ درصد افزایش، به ۴۲۶۱ دلار و ۶۰ سنت رسید.
ارزش دلار آمریکا نزدیک به پایینترین سطح خود از ۱۷ نوامبر باقی ماند. دلار ضعیف، طلا را که به ارز آمریکا قیمت گذاری میشود، برای خریداران خارجی ارزانتر میکند.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایهگذاران منتظر انتشار گزارش تولید و حقوق و دستمزد خصوصی آمریکا در اواخر هفته جاری هستند تا احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دهم دسامبر بانک مرکزی آمریکا را ارزیابی کنند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۲.۲ درصد افزایش، رکورد جدید ۵۷ دلار و ۵۹ سنت را ثبت کرد. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۶۶۹ دلار و ۱۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۲.۳ درصد افزایش، به ۱۴۸۳ دلار و ۵۱ سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۹۲ سنت معادل ۱.۴۷ درصد افزایش به ۶۳ دلار و ۳۰ سنت رسید.
قیمت نفت حدود ۱.۵ درصد در معاملات روز دوشنبه بهدنبال تصمیم اعضای ائتلاف اوپک پلاس برای توقف افزایش تولید نفت در سهماهه اول سال آینده میلادی بالا رفته است. دورنمای اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا بهعنوان یک تولیدکننده نفت هم بازارها را بیثبات کردهاست. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۹۲ سنت معادل ۱.۴۷ درصد افزایش به ۶۳ دلار و ۳۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۹۰ سنت معادل ۱.۵۵ درصد افزایش ۵۹ دلار و ۴۵ سنت معامله میشود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس با توقف افزایش تولید موافقت کردند، اقدامی که تلاش برای بازپسگیری سهم بازار را آهسته کرد، چون نگرانیها درمورد مازاد عرضه افزایش یافته بود.
اوپک پلاس بعد از نشست روز یکشنبه اعلام کرد بر اهمیت اتخاذ رویکردی محتاطانه و حفظ انعطافپذیری کامل جهت ادامه توقف یا بازگرداندن کاهش تولید داوطلبانه تأکید میکند.
تحلیلگران عقیده دارند نگرانیهای بازار درمورد مازاد عرضه جهانی در بازارهای نفت احتمالا بر تصمیم این ائتلاف تأثیر گذاشته است.