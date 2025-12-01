پخش زنده
امروز: -
مستند ویژه معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و عمرانی کازرون بهزودی از شبکه استانی فارس پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار کازرون گفت: تیم رسانهای شهرداری کازرون با همکاری صدا و سیمای مرکز فارس، مستندی ویژه ای را برای معرفی طرحهای شاخص شهری، ظرفیتهای فرهنگی و هنری، میراث تاریخی و جاذبههای گردشگری و سرمایهگذاری کازرون تهیه و تولید کرده است.
سید حمید هاشمی افزود: این مستند با هدف ارائه تصویری نو از کازرون به مخاطبان استان و کشور، ضمن نمایش دستاوردهای عمرانی و خدماتی شهرداری، به معرفی میراث تاریخی، ظرفیتهای فرهنگی و هنری و فرصتهای اقتصادی این شهر میپردازد.
او ادامه داد: کازرون شهری با پیشینهای غنی و مردمی پرتلاش است و امروز ما وظیفه داریم علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی، تصویری روشن و امیدبخش از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اقتصادی این شهر به جامعه ارائه کنیم.
این مستند که بهزودی از شبکه استانی فارس پخش میشود با بهرهگیری از تصاویر هوایی و روایتهای شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر، تلاش دارد کازرون را بهعنوان مقصدی برای گردشگری، سرمایهگذاری و زندگی، شهری پویا معرفی کند.