حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: حساب مشمولین مرحله اول طرح یسنا شامل سرپرستان خانوار دهکهای ۱ تا ۳ درآمدی دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار (زیر ۲سال) از امروز ۱۰ آذر شارژ شده است.
بر اساس این گزارش، این طرح با هماهنگی انجام شده با قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ملی جمعیت و در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای مشمول جهت خرید سبد غذایی و پوشینه (پوشک کودکان) تمدید شده است.
در این دوره از طرح مبلغ ۶۵۰ هزارتومان برای خرید ۱۶ قلم ماده غذایی رایگان مشتملبر لبنیات، پروتئین، چربی، میوه و سبزیجات، حبوبات و همچنین پوشک برای خرید خانوادهها در نظرگرفته شده است که خانوارهای مشمول میتوانند جهت خرید به ۲۶۰ هزار فروشگاهطرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.
طبق اعلام روابط عمومی وزارت رفاه؛ هفته آینده نیز یارانه خانوارهای دهکهای ۳ تا ۵ نیز به مبلغ پنج میلیون ریال واریزخواهد شد که لازم به ذکر است که خانوارها به مدت یکماه برای استفاده از یارانه خود فرصت دارند و در صورت عدم خرید تمدید دوره بعدی انجام نخواهد شد.
گفتنی است؛ طرح یسنا پیرو تفاهمنامه بین این وزارتخانه و ستادملی جمعیت و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرا میشود.