به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛­ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حساب مشمولین مرحله اول طرح یسنا شامل سرپرستان خانوار دهک‌های ۱ تا ۳­ درآمدی دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار (زیر ۲سال) از امروز ۱۰ آذر شارژ شده است.

بر اساس این گزارش، این طرح با هماهنگی انجام شده با قرارگاه جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ملی جمعیت و در راستای اجرای ماده قانونی مذکور، اعتبار حساب سرپرستان خانوار‌های مشمول جهت خرید سبد غذایی و پوشینه (پوشک کودکان) تمدید شده است. ­

در این­­ دوره از طرح­ مبلغ ۶۵۰ هزارتومان­­ برای خرید ۱۶ قلم ماده غذایی ­رایگان مشتمل‌بر لبنیات، پروتئین، چربی، میوه و سبزیجات، حبوبات و همچنین پوشک برای خرید خانواده‌ها در نظرگرفته شده است­ که­ خانوار‌های مشمول می‌توانند جهت خرید به ۲۶۰ هزار فروشگاه‌­­طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.

طبق اعلام­ روابط عمومی وزارت رفاه؛ هفته آینده نیز یارانه خانوار‌های دهک‌های ۳ تا ۵ نیز به مبلغ پنج­ میلیون ریال­ واریز­خواهد شد که لازم به ذکر است که خانوار‌ها به مدت یکماه برای استفاده از یارانه خود فرصت دارند و در صورت عدم خرید تمدید دوره بعدی انجام نخواهد شد. ­

­­گفتنی است؛ طرح یسنا پیرو تفاهم‌نامه بین این وزارتخانه و ستادملی جمعیت و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرا می‌شود. ­