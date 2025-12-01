به مناسبت ماه پژوهش و فناوری، از پژوهشگران برتر در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در مراسمی رسمی به مناسبت ماه پژوهش و فناوری، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر میزبان آیین تجلیل از پژوهشگران برتر بود.

آیینی که در آن رئیس دانشگاه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده پژوهش، آن را رکن اصلی پیشرفت کشور دانست.

این آیین صبح امروز با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد و طی آن از چهره‌های برگزیده در حوزه‌های مختلف علمی تجلیل به‌عمل آمد.

این مراسم با هدف ارتقای فرهنگ پژوهش، تشویق فعالیت‌های علمی و معرفی دستاورد‌های یک‌سال گذشته دانشگاه در بخش‌های تخصصی برگزار شد.

در این مراسم دکتر بختیاری، رئیس دانشگاه، با اشاره به اهمیت پژوهش در توسعه علمی و اقتصادی کشور گفت: پژوهش زیربنای هر حرکت رو به جلو است و دانشگاه‌ها نقش اساسی در خلق دانش و فناوری دارند.

وی همچنین از تلاش پژوهشگران دانشگاه در حل مسائل دریایی و محیط‌زیستی منطقه قدردانی کرد و حمایت از پروژه‌های کاربردی را از برنامه‌های اصلی دانشگاه برشمرد.

در ادامه، گزارش‌هایی از فعالیت‌های پژوهشی، طرح‌های نوآورانه و دستاورد‌های علمی دانشگاه ارائه شد و مسئولان دانشگاه بر ضرورت تبدیل پژوهش‌ها به راهکار‌های عملی تأکید کردند.

این آیین با اهدای لوح سپاس و هدایا به پژوهشگران منتخب و قدردانی از تلاش‌های علمی آنان پایان یافت.