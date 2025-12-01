مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران: ثبت‌نام مسابقات فرهنگی ـ قرآنی عترت و نماز در مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، در حاشیه افتتاحیه ثبت نام مسابقات قرآنی که در حسینیه قتلگاه با حضور دانش آموزان مدرسه عیر دولتی خیام برگزار شد گفت: در قالب تفاهم‌نامه‌ای از سوی وزارت آموزش و پرورش مدارس غیردولتی و دولتی برنامه فرهنگی قرآنی و عترت و نماز را در کشور آغاز کرده‌اند.

وی افزود: همزمان با آغاز هفته قرآن و عترت هر استان یک شهر و هر شهر یک مدرسه برای آیین افتتاحیه انتخاب شده است.

کلبادی نژاد افزود: در استان مازندران، شهر بهشهر و مدرسه خیام برای این آیین برگزیده شده است و مراسم افتتاحیه در مسجد قتلگاه با حضور مسئولان برگزار شد.

کلبادی خاطر نشان کرد: در این دوره از مسابقات دانش آموزان در عرصه رقابت قرار می‌گیرند و در رشته‌های مختلف قرآنی از جمله روخوانی، روانخوانی توانمندی‌های خود را به منصه ظهور می‌گذارند.

وی گفت: دانش آموزان برتر در این مسابقه بخوبی استعداد یابی می‌شوند.

گفتنی شهرستان بهشهر ۱۳۳ حافظ قرآن دارد.