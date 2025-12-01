رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از سازش ۱۷ فقره پرونده قتل و سازش ۵۴ درصدی بیش از ۲۸ هزار پرونده ارجاعی به صلح یاران و هسته‌های بخشایش در هفت ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر عتباتی، در همایش ستاد صبر استان که در سالن دادگستری استان برگزار شد، افزود: از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ میزان سازش پرونده‌های قتل عمد ۷۳ مورد بود، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون با تقویت صلح یاران، هسته‌های جهادی بخشایش، شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت روحانیون، ریش‌سفیدان و متنفذین، ۱۸۹ پرونده قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از آزادی ۹۲۱ زندانی در هفت ماهه سال جاری با جلب رضایت شاکیان خصوصی و کمک خیرین خبر داد و تصریح کرد:اعضای ستاد صبر، صلح یاران، هسته‌های جهادی بخشایش و شوراهای حل اختلاف نقش مهمی در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه دارند.

وی تاکید کرد که صلح و سازش ریشه در دین و تاریخ کشور دارد و یک امر خیر و عبادت محسوب می‌شود و همه باید در آن پیشقدم باشند.

در این همایش، حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نیز با اشاره به اهمیت مردمی کردن رسیدگی‌های قضایی گفت: تمامی اختلافات اجتماعی را نمی‌توان با نگاه صرف قضایی حل کرد، چرا که در این صورت جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

وی از مراجع انتظامی خواست واحدهای مشاوره و مددکاری خود را در راستای افزایش صلح و سازش تقویت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قلی‌زاده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان، نیز گزارشی از اقدامات تقویت فرهنگ صلح و سازش ارائه کرد و به هدایت پرونده‌ها به صلح یاران، اجرای تفاهم‌نامه‌ها با مراجع مختلف و نظارت هدفمند بر عملکرد آنها اشاره کرد.