وزیر راه و شهرسازی در نشست ویدیو کنفرانسی با مدیران کل و فرماندهان پایگاه‌های بسیج وزارت متبوع از عملکرد پیمان آرامون مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛نشست ویدیو کنفرانسی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی با مدیران کل و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج وزارت متبوع برگزار و وزیر راه و شهرسازی از پیمان آرامون مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به خاطر تلاش‌های شبانه‌روزی در اجرای بدون وقفه طرح‌های عمرانی در سطح استان تقدیر کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این نشست که به نمایندگی از مدیران کل وزارت متبوع صحبت کرد، اظهار داشت: پروژه‌های راهسازی و مسکن این اداره کل به صورت شبانه‌روزی در سطح استان فعال بوده و حتی در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز تلاش‌های بسیجیان عمران و آبادانی استان بدون وقفه انجام شد.

پیمان آرامون با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه بسیج نیز گفت: با فعال شدن پایگاه فجر مقاومت بسیج اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی بیش از ۲۵ عنوان برنامه در هفته بسیج در سطح استان اجرایی شد.

وی بیان کرد: اولویت ما در سطح استان اجرای طرح‌های عمرانی راهسازی و مسکن بدون وقفه است تا رضایت عمومی را در سطح جامعه شاهد باشیم.

در ادامه این جلسه حاضران به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.