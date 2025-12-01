مدیر مجموعه «سرزمین اسباب‌بازی‌ها»، در تشریح اهداف و عملکرد نمایشگاه دائمی این مجموعه، گفت: این مرکز با ایجاد یک دروازه جامع، موفق به تقویت کانال توزیع محصولات ساخت ایران و هموارسازی مسیر صادرات شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما: محمدحسین نخچی، مدیر مجموعه «سرزمین اسباب‌بازی‌ها»، هدف از این مجموعه را ایجاد یک پل ارتباطی مؤثر میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران صنعت عنوان کرد.

مدیر این مجموعه با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری ایده نمایشگاه از بازدید از شهر اسباب‌بازی «شانتو» چین، بیان داشت: «این نمایشگاه که اکنون بیش از ۲۰۰۰ کالای منتخب از حدود ۲۰۰ کارخانه ایرانی را پوشش می‌دهد، یک نقطه کانونی برای خریداران عمده محسوب می‌شود.»

وی در تشریح ماهیت این مرکز تأکید کرد: «این مجموعه صرفاً یک نمایشگاه نیست که سفارشات عمده را ثبت می‌کند و کالاها مستقیماً از کارخانه ارسال می‌شوند. هدف ما ارائه بستری است که سیاست‌گذاران و خریداران کلان (مانند سازمان‌ها و فروشگاه‌داران) بتوانند با ظرفیت واقعی تولید ملی آشنا شوند. کیفیت فضای فیزیکی فعلی در کارستان بهارستان را هم‌تراز یا بهتر از نمونه‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کنیم.»

نخچی همچنین به موفقیت‌های بین‌المللی حاصل از شبکه‌سازی داخلی اشاره کرد و گفت: «تشکیل کنسرسیوم صادراتی اسباب‌بازی به تولیدکنندگان اجازه داد تا در سفارش‌گیری قطعات از یکدیگر، به یکپارچگی برسند. تحقیقات بازار در عراق، روسیه و ازبکستان به نتیجه رسید و ما تا کنون به بیش از ۲۰ کشور صادرات داشته‌ایم.»

او افزود: «حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، از جمله در روسیه با پاویون ملی ۱۲۰ متر مربعی، مسیر صادرات را هموارتر کرده است.»

مدیر «سرزمین اسباب‌بازی‌ها» همچنین از تعاملات نوین با زیرساخت‌های دیجیتال کشور خبر داد و افزود: «این مجموعه یکی از اولین مجموعه‌هایی بود که توانست تعامل مؤثری با سکوهای (پلتفرم‌های) آنلاین نظیر روبیکا، اسنپ و حتی دیجی‌کالا برای معرفی محصولات برقرار کند.»

نخچی در پایان، هدف نهایی را رشد حداکثری ظرفیت‌های اسباب‌بازی‌سازی در کسب‌وکارهای ایرانی و توسعه تعاملات بین‌المللی با حفظ کیفیت محصول نهایی عنوان کرد.