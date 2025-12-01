به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام کرد:ظهر امروز حریق در محدوده باغ‌شاه توسکستان گزارش شد و بلافاصله نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به محل اعزام شدند.

علی اصغر نیکویی گفت: نیروهای حاضر در منطقه در حال مهار حریق هستند و عملیات اطفاء زمینی با استفاده از تجهیزات انفرادی و کمک نیروهای پشتیبانی ادامه دارد.

وی افزود: علت وقوع حریق در دست بررسی است و از شهروندان و گردشگران درخواست می‌شود از ورود به محدوده حادثه خودداری کرده و همکاری لازم را با نیروهای منابع طبیعی داشته باشند.