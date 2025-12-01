کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی

رییس پلیس فتا استان بوشهر نسبت‌به افزایش کلاهبرداری‌های مبتنی بر تماس‌های اینترنتی و صوتی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی هشدار داد.