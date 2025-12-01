به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هادی سفیدمو، مجری نظارت بر استخراج رمزارزهای شرکت توانیر در توضیح جزئیات فنی مربوط به نقش مزارع و دستگاه‌های استخراج رمزارز در بحران ناترازی برق کشور اعلام کرد که برآوردهای دقیق و نشان می‌دهد اکنون بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف کشور فعال هستند.

رضا زارع خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد