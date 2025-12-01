مدیر کانونهای خدمت رضوی آذربایجان شرقی در دیدار با امام جمعه اهر از فعالیت ۶ هزار و پانصد خادمیار و یاور رضوی در استان خبر داد.

فعالیت ۶ هزار و ۵۰۰ خادمیار و یاور رضوی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین روزنیک گفت: در استان تعداد ۱۶۰ کانون محله‌ای و ۲۰ کانون تخصصی خدمات شایانی را در محرومیت زدایی و ارائه خدمت رضوی به نیازمندان انجام می دهند.

وی با بیان اینکه از امروز کانون رضوی شهرستان اهر به عنوان کانون منطقه ارسباران فعالیت خواهد کرد گفت: این کانون که نمونه و فعال ترین کانون استان از بابت انجام خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اردو‌های جهادی و... در قالب سیاست‌های آستان قدس رضوی است از این به بعد به صورت گسترده برای شهرستان‌های ارسباران خدمات ارائه خواهد کرد.

روزنیک با بیان اینکه خودکفایی کانون‌های رضوی در ارائه خدمات به مردم از اولویت‌های آستان قدس رضوی است گفت: عمده فعالیت‌های اجتماعی کانون‌ها خدمت به نیازمندان است که ان شاءالله با حمایت‌های مردم نوعدست استان آذربایجان‌ شرقی و تلاش خادمیاران بتوانیم گام‌های ماندگاری در این حوزه برداریم.

امام جمعه شهرستان اهر هم در این دیدار گفت: خادمیاران رضوی در امیدبخشی به جامعه نقش بسزایی دارند‌ که شناسایی و رسیدگی به مشکلات محرومان و مخدومان یکی از کارهای ارزنده کانون های رضوی است.

حجت الاسلام جلیلی با اشاره به اینکه کانون های رضوی باید برای کاهش معضلات اجتماعی فعالیت مضاعف کنند ادامه داد: کانون‌ خدمت رضوی در شهرستان اهر نقش مؤثری در ترویج فرهنگ رضوی و ارائه خدمات به مردم دارد، امیدواریم در دوره جدید، شاهد رشد و گسترش بیشتری در خدمت‌رسانی به مردم و ترویج فرهنگ رضوی باشد.