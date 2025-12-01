درد بدن و استخوان می‌تواند نشانه‌ای باشد از بیماری‌های عصبی، التهابی، متابولیک و یا سرطانی.

محمدحسین دلشاد فلوشیپ درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران با اشاره به مراجعه روزافزون بیماران به مراکز درمانی به دلیل درد‌های گسترده بدن و استخوان‌ها افزود: احساس درد در بدن و استخوان‌ها معمولاً ناشی از عوامل متنوعی است و تشخیص دقیق آن نیازمند بررسی‌های تخصصی دارد. کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی حیاتی مانند ویتامین D، کلسیم و آهن می‌تواند باعث ضعف استخوان‌ها و بروز درد‌های مداوم شود، علاوه بر این، بیماری‌های التهابی و خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس نیز از علل شایع این نوع درد‌ها هستند.

دلشاد ابراز داشت: فیبرومیالژیا، اختلالی مزمن که با درد گسترده در عضلات و استخوان‌ها همراه است، می‌تواند کیفیت زندگی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، همچنین بیماری‌های زمینه‌ای استخوانی مانند پوکی استخوان یا عفونت استخوان (استئومیلیت) نیز ممکن است پشت این درد‌های مداوم پنهان باشند، و حتی در برخی موارد اختلالات متابولیک یا برخی انواع سرطان‌ها ممکن است با علائم اولیه درد استخوان و بدن خود را نشان دهند.

او با تأکید بر ضرورت مراجعه به متخصص برای تشخیص و درمان گفت: افرادی که درد بدن یا استخوان‌ها را به صورت مداوم تجربه می‌کنند، باید بدون تأخیر تحت ارزیابی پزشکی قرار گیرند، که بررسی آزمایشگاهی، تصویربرداری پزشکی و معاینات دقیق بالینی می‌تواند از پیشرفت بیماری‌های جدی جلوگیری کند و مانع بروز آسیب‌های غیرقابل جبران شود.

او با این توصیف که شیوه زندگی، تغذیه و فعالیت‌های روزانه نقش بسزایی در بروز و تشدید درد‌های بدن و استخوان‌ها دارند، گفت: بی‌تحرکی طولانی، رژیم غذایی فاقد مواد معدنی و ویتامین‌های حیاتی، یا انجام فعالیت‌های سنگین بدون رعایت اصول صحیح، می‌تواند درد را تشدید کرده و روند درمان را پیچیده‌تر کند.

این متخصص درد افزود: علاوه بر مسائل جسمی، استرس و فشار‌های روانی نیز می‌توانند باعث افزایش حساسیت بدن به درد و تشدید علائم شوند، همچنین بررسی همه جانبه وضعیت بیمار، از جمله سلامت روان، خواب کافی و مدیریت استرس، بخش مهمی از تشخیص و درمان موفقیت‌آمیز است.

دلشاد این را هم گفت که درد‌های مزمن بدن و استخوان، فقط یک ناراحتی ساده نیستند، بلکه می‌توانند زنگ خطری برای بیماری‌های جدی پنهان باشند که تشخیص به موقع و درمان مناسب، نقش کلیدی در حفظ کیفیت زندگی و سلامت جامعه دارد.