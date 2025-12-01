محمد جعفر قائم پناه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: این بازدید بسیار نو و بدیع بود و دید تازه‌ای نسبت به دستاورد‌های صنعتت هسته‌ای ایجاد می‌کند، زیرا دانش هسته‌ای دانش مورد نیاز زیست کشور است و برخلاف تبلیغات دشمن سازمان انرژی اتمی به دنبال بمب نیست بلکه دنبال دفع آفات و اصلاح ژنتیک گیاهان، درمان بیماران صعب العلاج و درمان سایر بیماری‌ها است.

وی گفت: در این نمایشگاه از انواع شتاب دهنده‌ها تا پت اسکن و رادیو دارو‌ها به نمایش گذاشته شده است که نشاندهنده اهمیت این دانش زیستی برای اصلاح زندگی بشر است.

وی با بیان اینکه صنعت هسته‌ای، علم مرز دانشی است و ادامه داد: همانطور که شیمی و فیزیک دانش پایه است، دانش هسته‌ای هم یک دانش پایه و اثر گذار است و عرصه‌های مختلف زیست امروز را تامین می‌کند.

قائم پناه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این بازدید موجب دید تازه‌ای در خصوص صنعت هسته‌ای و کاربرد آن شد و قطعا انگیزه ما برای انکه سایر همکاران هم از این نمایشگاه اثرگذار بازدید داشته باشند بیشتر شد.

وی با اشاره به نقش پلاسما تراپی در درمان زخم‌های ماندگار دیابت گفت: دستاورد‌های صنعت هسته‌ای در بخش سلامت به رادیو دارو و لیزر خلاصه نمی‌شود و با کمک پلاسما شاهد تحول در درمان بسیاری از زخم‌ها از جمله زخم بستر و زخم‌های دیابتی هستیم.پ