به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هر دو دهانه تونل امیرکبیر به منظور انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل مسدود می شود .

مسیر‌های جایگزین تونل امیرکبیر برای دهانه شمالی (به سمت شمال):بزرگراه امام علی به سمت شمال، خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد) ومسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب) بزرگراه امام علی به سمت جنوب،خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) است.