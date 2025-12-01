استاندار قم در سفر یک‌روزه به شهرستان کهک، از چندین پروژه مهم عمرانی، تولیدی و گردشگری بازدید کرد و با بررسی روند پیشرفت طرح‌ها، بر رفع موانع، حمایت از سرمایه‌گذاران و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی و ارتباطی این منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جریان سفر کاری خود به شهرستان کهک، از مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، گردشگری و زیرساختی بازدید کرد و در جریان روند اجرا، پیشرفت و نیاز‌های هر یک از طرح‌ها قرار گرفت.

اکبر بهنام جو در نخستین بخش این برنامه، با حضور در روستای امامزاده اسماعیل (ع)، ضمن ادای احترام به این امامزاده جلیل القدر، از پروژه‌های گازرسانی، سنگ‌فرش و بهسازی مسیر منتهی به بقعه این امامزاده و همچنین کانال رودخانه در حال احداث بازدید کرد. پروژه کانال رودخانه وحشی امامزاده اسماعیل از سال ۱۴۰۰۰ آغاز شده و با مشارکت بنیاد مسکن و بسیج سازندگی با ۹۵درصد پیشرفت تا دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

در ادامه این سفر، بهنام‌جو با حضور در روستای دستگرد، روند ساخت خانه سالمندان استان را مورد بررسی قرار داد و بر لزوم سرعت‌بخشی به عملیات اجرایی و تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات استاندارد به سالمندان تأکید کرد.

بازدید از مراحل احداث و تکمیل فاز دوم یک واحد تولیدی حلوا ارده بخش دیگری از برنامه استاندار قم بود. وی در این بازدید با اشاره به جایگاه این واحد به‌عنوان یک برند معتبر استان، حمایت از تولید، رفع مشکلات اداری و تسریع در صدور مجوز‌های لازم را ضروری دانست.

همچنین استاندار قم از مجتمع گردشگری و پرورش اسب روستای ورجان بازدید کرد و با تأکید بر ظرفیت بالای این مجموعه در حوزه گردشگری و اشتغال‌زایی، گفت: برای بهره‌برداری کامل از این طرح، حمایت‌های بانکی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ضروری است و باید زمینه بهره‌برداری آن تا سال آینده فراهم شود.

بهنام‌جو در ادامه این سفر از جاده ارتباطی شهر کهک نیز بازدید کرد و از آغاز عملیات اجرایی این مسیر در آینده نزدیک خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه، دسترسی و تردد در منطقه تسهیل و ایمنی مسیر افزایش یابد.

استاندار قم در پایان بازدید‌های خود تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های عمرانی، حمایت از تولید داخلی، تقویت گردشگری مذهبی و روستایی و ارتقای خدمات رفاهی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در شهرستان کهک است و این مسیر با همراهی مردم و همکاری دستگاه‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.