جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محور سلامت روان
ابعاد روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آسیبهای اجتماعی در استان با حضور صاحبنظران و پژوهشگران بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ارائه تحلیلهای علمی، تبیین ابعاد گوناگون و انتقال نکات کلیدی آسیب های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی به زبان ساده برای عموم مردم ضروری است. صالح نسب افزود: در بخش اول باید ابعاد روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی و مدیریتی موضوع آسیب های اجتماعی با حضور صاحبنظران و پژوهشگران بررسی شود. وی ادامه داد: در بخش دوم برنامه ها در ابعاد سیاستی، رسانهای و بینبخشی در مدیریت و کاهش رفتارهای پر خطر تحلیل می شود. سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از کاهش سن آسیب های اجتماعی در استان خبر داد.