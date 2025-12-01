به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ارائه تحلیل‌های علمی، تبیین ابعاد گوناگون و انتقال نکات کلیدی آسیب های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی به زبان ساده برای عموم مردم ضروری است.

صالح نسب افزود: در بخش اول باید ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی و مدیریتی موضوع آسیب های اجتماعی با حضور صاحب‌نظران و پژوهشگران بررسی شود.

وی ادامه داد: در بخش دوم برنامه ها در ابعاد سیاستی، رسانه‌ای و بین‌بخشی در مدیریت و کاهش رفتارهای پر خطر تحلیل می شود.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از کاهش سن آسیب های اجتماعی در استان خبر داد.