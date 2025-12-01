به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در نشست خبری رئیس دادگستری و دادستان نور با اصحاب رسانه، مسئولان قضایی شهرستان با بیان اینکه هدف از این نشست آشنایی هرچه بیشتر مردم با فرآیند سازش و کاهش ورودی پرونده‌هاست، اعلام شد: توسعه فرهنگ صلح، میانجیگری و استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف از مهم‌ترین راهبرد‌های دستگاه قضایی نور است و رسانه‌ها در تحقق این هدف نقشی اساسی دارند.

حمزه‌علی‌پور رئیس دادگستری نور در نشست خبری با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه قضایی به‌سمت کاهش پرونده‌های ورودی، گفت: این نشست به‌منظور آشنایی مردم با مزایای سازش و استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف برگزار شده و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در ترویج این فرهنگ ایفا کنند.

وی افزود: در کشور‌های پیشرفته، شاخص موفقیت قوه قضاییه کاهش تعداد پرونده‌ها و هدایت اختلافات به سمت سازوکار‌های صلح‌آمیز و کم‌هزینه است.

علی‌پور سه مدل روش جایگزین را شامل شیوه‌های غیرقضایی مانند سازش و میانجیگری، روش‌های شبه‌قضایی نظیر کمیسیون‌ها و روش‌های قضاییِ جایگزین مانند داوری و شورای حل اختلاف دانست و یادآور شد: این شیوه‌ها هم سرعت رسیدگی را بالا می‌برد و هم کیفیت تصمیم‌گیری را ارتقا می‌دهد.

رئیس دادگستری نور با اشاره به مزایای این روش‌ها گفت: در سازش و داوری خبری از تشریفات سنگین آیین دادرسی نیست و بسیاری از پرونده‌ها در چند جلسه و حتی با یک تماس حل می‌شوند.

وی افزود: استفاده از داوران متخصص در حوزه‌هایی مانند خانواده، ثبت، صنعت و معدن موجب شده آرای صادره دقیق، قابل اجرا و مورد قبول طرفین باشد.

علی‌پور کاهش هزینه‌های دادرسی را از دیگر مزایای سازش برشمرد و گفت: بسیاری از دعاوی بدون پرداخت هزینه‌های رسمی و حق‌الوکاله‌های سنگین حل‌وفصل می‌شود و طبق قانون جدید شورای حل اختلاف، در صورت تحقق سازش، ۵۰ درصد تخفیف هزینه دادرسی اعمال می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد دادگستری نوربیان کرد: این شهرستان با ۶۰ تا ۷۰ درصد سازش در پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف، یکی از موفق‌ترین شهرستان‌های استان است. افزون بر این، ۴۵ درصد پرونده‌های حقوقی قبل از ورود به دادگاه مستقیماً به شورا برای صلح و سازش ارسال و بسیاری از آنها حل می‌شود.

علی‌پور همچنین با اشاره به اجرای کامل طرح پرونده بدون کاغذ در شورای حل اختلاف نور گفت: این اقدام موجب شفافیت بیشتر، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از گم شدن پرونده‌ها و تسریع فرآیند رسیدگی شده است.

او درباره «دادگاه صلح» نیز توضیح داد که این ساختار برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی کم‌اهمیت طراحی شده و به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

در ادامه این نشست، امین یوسفی دادستان نور نیز با تأکید بر نقش پررنگ رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی گفت: رسانه‌ها می‌توانند مردم را با برکات سازش و تبعات سنگین نزاع‌های طولانی آشنا کنند.

وی افزود: یکی از دلایل تشکیل پرونده‌های متعدد، حل نشدن اختلاف در همان روز نخست است؛ درصورتی‌که اگر دو طرف در آغاز اختلاف کوتاه بیایند، از شکل‌گیری پرونده‌های دیگری مانند افترا، شهادت کذب و درگیری‌های بعدی جلوگیری می‌شود.

دادستان نور با اشاره به پرونده‌های قتل و اختلافات خانوادگی گفت: تجربه نشان داده خانواده‌هایی که به گذشت و سازش تن می‌دهند، به آرامش واقعی می‌رسند، درحالی‌که اجرای احکام سنگین الزاماً موجب آرامش اولیای دم نمی‌شود.

یوسفی افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمندیم رسانه‌ها مردم را با حقیقت سازش و آثار اجتماعی آن آشنا کنند

یوسفی رسانه‌ها را بازوی کمک‌کننده دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم دانست و تأکید کرد: هرچه فرهنگ سازش در جامعه تقویت شود، ورودی پرونده‌ها کاهش و امنیت اجتماعی افزایش می‌یابد.