مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به آتش‌سوزی جنگل‌های چورت ساری و سیکای نکا، گفت: خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگل‌های هزارجریب و چهاردانگه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های چورت ساری و سیکای هزارجریب شهرستان نکا خبر داد.

وی افزود: با دریافت تماس‌های مردمی از وقوع حریق در این مناطق، بلافاصله نیروهای منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و مردمی در محل حاضر شدند و در تلاش برای مهار کامل آتش هستند.

وی با بیان اینکه سطح حریق حدود سه هکتار است، هشدار داد: خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش در جنگل‌های هزارجریب و چهاردانگه همچنان وجود دارد.

محمدی تأکید کرد: همکاران منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در منطقه حضور دارند و در صورت بروز هرگونه حریق مجدد، بلافاصله برای مهار آن اقدام خواهند کرد.