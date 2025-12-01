راهیابی دو ورزشکار و یک مربی نیشابوری به تیم ملی پارا دو و میدانی
دو ورزشکار و یک مربی نیشابوری به تیم ملی پارا دو و میدانی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان نیشابور گفت: برای نخستین بار در تاریخ این هیئت دو ورزشکار ملیپوش، مجتبی حشمتی و زینب سبیانی، به همراه مربی تیم ملی، محبوبه محمدی، برای حضور در مسابقات بینالمللی امارات انتخاب شدند.
محمدرضا بهزیون اظهار کرد: انتخاب این دو ورزشکار و مربی برای حضور در تیم ملی، نقطه عطفی در تاریخ این هیئت محسوب میشود و نشاندهنده تلاش بیوقفه ورزشکاران و مربیان این شهرستان است.
وی ادامه داد: ورزشکاران منتخب از ۱۰ تا ۱۶ آذر در اردوی پیش از اعزام در کمپ تیم ملی حضور خواهند داشت و از ۱۶ تا ۲۹ آذر در کشور امارات به رقابت با سایر ورزشکاران بینالمللی میپردازند.