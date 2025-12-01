رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان نیشابور گفت: برای نخستین بار در تاریخ این هیئت دو ورزشکار ملی‌پوش، مجتبی حشمتی و زینب سبیانی، به همراه مربی تیم ملی، محبوبه محمدی، برای حضور در مسابقات بین‌المللی امارات انتخاب شدند.