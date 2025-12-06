به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خلیل قاسملو گفت: از مجموع درخواست های ثبت شده از این استان در درگاه ملی مجوزها ۲ هزار و ۸۵۷ مورد، مربوط به شهرستان ابهر، ۵ هزار و ۱۹۴ مورد خدابنده، ۱۲ هزار و ۱۱۹ مورد شهرستان زنجان و بقیه مربوط به سایر شهرستان های استان است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون از مجموع مجوزهای ثبت شده از استان زنجان در درگاه ملی مجوزها ۱۸ هزار و ۸۹۰ مورد منجر به صدور مجوز شد، ۲۳ مورد لغو و ابطال، ۵۷۸ مورد انصراف، ۱۸۸۵ مورد در دست بررسی و ۴۸۳۴ مورد رد درخواست شده است.

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: از مجموع مجوزهای صادر شده در این مدت، ۱۳ هزار و ۶۱۱ مورد مربوط به مجوزهای ثبت محور(اعلانی) بوده است.