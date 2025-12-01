به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، حجت الاسلام محمد آیت اللهی دبیر برگزاری کنگره شهید میرزا کوچک جنگلی و ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی گیلان گفت: فردا یازدهم آذرماه، همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی، سردار نهضت جنگل و ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی استان آیین بزرگداشتی با حضور قشر‌های مختلف مردم و مسئولان، ساعت ۹ صبح فردا با سخنرانی دکتر شیخ عبدالله بلم از فعالان جبهه مقاومت و آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمد آیت اللهی افزود: دیدار با خانواده شهدای طلاب و روحانی استان، برگزاری جام ورزشی بین طلاب، برگزاری شب شعر، تهیه بسته معیشتی، برگزاری مسابقه با موضوع نهضت جنگل (نقاشی، انشاء، تصویر)، نشست بازخوانی نهضت اسلامی-ایرانی میرزاکوچک جنگلی (ویژه طلاب) با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزاری تئاتر با موضوع نهضت جنگل در میدان شهدای ذهاب، بزرگداشت میرزا در مناطق مختلف استان و ساخت انیمیشن گیلا از مهمترین ویژه برنامه‌های کنگره شهید میرزا کوچک جنگلی و ۱۵۲ شهید طلبه و روحانی گیلان است.

وی افزود: با هدف آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با ابعاد شخصیتی این روحانی مبارز در دفاع از وطن و بازدید دانش آموزان از خانه میرزا و مزار میرزا از دیگر ویژه برنامه‌های محوری در راستای بزرگداشت سردار نهضت جنگل است و برای این دانش آموزان مبارزات میرزا کوچک جنگلی برابر دشمنان کشور روایت می‌شود.