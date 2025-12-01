پخش زنده
همزمان با سراسر کشور،پویش ملی من هم آزمایش اچ آی وی میدهم در اصفهان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛کارشناس برنامه ایدز، هپاتیت و بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: این پویش ملی با هدف افزایش آگاهی عمومی و کنترل بیماری ایدز تا ۲۰ آذر در سراسر کشور در حال اجراست.
ابوالفضل حجاری با بیان اینکه هم وطنان میتوانند برای انجام این آزمایش رایگان به مراکز جامع خدمات سلامت در شهرها و خانههای بهداشت در روستاها مراجعه کنند، افزود: آزمایش اچ آی وی رایگان و کامل محرمانه انجام میشود و هیچ مدرک شناسایی از افراد گرفته نمیشود.
وی ادامه داد: خدمات ارائه شده در پویش ملی "من هم آزمایش اچ آی وی میدهم"شامل مشاوره پیش و پس از آزمایش، آزمایش سریع و ارجاع به مراقبتهای تخصصی و درمان در صورت نیاز رایگان است.
حجاری گفت:افراد در صورت مواجهه یا موارد مشکوک ابتلا به ایدز اگر در کمتر از ۷۲ ساعت به مراکز بهداشتی و خدمات رفتاری اگر مراجعه کنند با مشاوره و سپس در صورت تأیید مثبت ابتلا، با دارویی که به آنها داده میشود از انتشار ویروس در بدنشان جلوگیری میشود.
مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان هم گفت: به صورت کلی انتقال ویروس اچ آی وی مثبت از چهار طریق مقاربت جنسی، استفاده از سرنگ مشترک و آلوده، خون و فراوردههای خونی آلوده و از طریق شیردهی مادر به فرزند از فردی به فردی دیگر است.
رضا فدایی افزود: افزایش تشخیص، مقدمه درمان و پیشگیری است و امروزه امکان ازدواج، بارداری و زایمان بیخطر برای بیماران فراهم است، درواقع وقتی کسی میتواند با دارو زندگی طبیعی داشته باشد، دلیلی ندارد که بهدلیل بیخبری یا ترس، بیدلیل از بین برود.
وی با تأکید بر اینکه زندگی در کنار فرد مبتلا به اچ آی وی، در صورت رعایت اصول درمان، هیچگونه خطری برای انتقال ندارد، اضافه کرد، تنها راه غالب انتقال در حال حاضر، روابط جنسی ناایمن است و فرد در صورت تشخیص و درمان بهموقع میتواند زندگی طبیعی داشته باشد.
پویش ملی "من هم آزمایش اچ آی وی میدهم" تا بیستم آذر در بیش از ۷۰۰ مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مراکز بهداشت سراسر کشور اجرا میشود.
امروز اول دسامبر (دهم آذر) روز جهانی مبارزه با ایدز است.