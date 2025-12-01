سبحان وکیلی دیزجی، دانشجوی ارشد مهندسی تولیدات گلخانه‌ای دانشگاه ارومیه و عضو بنیاد ملی نخبگان بر روی گیاه شیرین برگ پژوهش‌های متنوع تحقیقاتی انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سبحان وکیلی دیزجی دانشجوی ارشد مهندسی تولیدات گلخانه‌ای دانشگاه ارومیه و عضو بنیاد ملی نخبگان با همراهی و راهنمایی‌های محمد فتاحی استاد تمام گروه باغبانی دانشگاه ارومیه بر روی گیاه شیرین برگ تحقیقات گوناگونی از جمله تاثیرات تغذیه‌ای و همچنین تاثیر طیف‌های رنگی نور و اسید امینه گابا این گیاه انجام داده‌اند.

گیاه دارویی شیرین برگ خاصیت شیرین کنندگی بسیار بالا با کالری صفر دارد که می‌تواند برای مصرف بیماران دیابتی و افرادی که دچار چاقی مفرط هستند گزینه مناسبی باشد.

آمار سطح جهانی تا سال ۲۰۲۵ میزان افراد مبتلا به بیماری دیابت و قلبی عروقی و چاقی حدود ۵۳۷ میلیون نفر بوده و با توجه به این روند تا ۲۰ سال آینده این عدد به ۷۸۳ میلیون نفر خواهد رسید از این رو گیاه استویا یا شیرین برگ منبع غنی مواد شیرین کننده طبیعی هست که حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ برابر قند نیشکر شیرین کننده طبیعی دارد.

از شروع کشت و پرورش گیاه تا برداشت حدود ۶ ماه زمان می‌برد.

گیاه شیرین برگ بعد از گذراندن مراحل فرآوری به شکل‌های مختلف مانند قطره، عصاره و پودر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

علاوه بر کشت گلخانه‌ای، این محصول قابلیت پرورش به روش کشت بافت را هم داراست و با توجه به سازگاری با آب و هوای این منطقه، می‌توان با تامین زیرساخت‌های مناسب آن را به تولید انبوه نیز رساند.