دولت زحمت خود را کشیده و در حال کمک است، اما به واسطه تعدد درخواست‌ها دولت با محدودیت‌هایی مواجه است، در حال پیگیری این موضوع هستیم که در قاعده دولت نیز این موضوع در اولویت قرار گیرد.

شهردار تهران تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹۰ اتوبوس در خدمت رسانی است و ۱۱۰ دستگاه اتوبوس نیز از دو هفته گذشته به سمت کشور انتقال پیدا کرده تا به ناوگان اتوبوسرانی افزوده شود. تأمین منابع این تعداد اتوبوس به سرانجام رسید و اکنون به دنبال تأمین منابع برای واردات ۲۰۰۰ اتوبوس برقی باقی مانده هستیم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم در ماه‌های آینده و پیش از پایان سال، تأمین ارز اتوبوس‌ها از سوی دولت انجام شود.

وی ادامه داد: