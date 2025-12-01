زاکانی: ۱۱۰ اتوبوس برقی در راه تهران
شهردار تهران با بیان اینکه که با تأمین ارز صورت گرفته ۱۱۰ اتوبوس برقی از چین در راه تهران است، گفت: امیدواریم در ماههای آینده و پیش از پایان سال، تأمین ارز برای سایر اتوبوسهای برقی قرارداد با چین تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،علیرضا زاکانی درباره واردات اتوبوسهای برقی به تهران و مشکل تأمین ارز، گفت: تأمین ارز جزء ثابت هر طرحی است که قرار است از خارج کشور صورت گیرد .
وی ادامه داد: دولت زحمت خود را کشیده و در حال کمک است، اما به واسطه تعدد درخواستها دولت با محدودیتهایی مواجه است، در حال پیگیری این موضوع هستیم که در قاعده دولت نیز این موضوع در اولویت قرار گیرد.
شهردار تهران تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹۰ اتوبوس در خدمت رسانی است و ۱۱۰ دستگاه اتوبوس نیز از دو هفته گذشته به سمت کشور انتقال پیدا کرده تا به ناوگان اتوبوسرانی افزوده شود. تأمین منابع این تعداد اتوبوس به سرانجام رسید و اکنون به دنبال تأمین منابع برای واردات ۲۰۰۰ اتوبوس برقی باقی مانده هستیم.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم در ماههای آینده و پیش از پایان سال، تأمین ارز اتوبوسها از سوی دولت انجام شود.