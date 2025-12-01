پخش زنده
همایش روز جهانی فست فود در شیراز و از فعالان این حوزه تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این همایش با حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی در حوزه غذا برگزار شد و در بخش نوآوری این همایش، شرکتهای خلاق و استارتاپهای فعال در حوزه فناوری غذا، ایدهها و مدلهای نوین خود را در زمینههای بستهبندی هوشمند، سامانههای نوین تحویل، بهینهسازی خدمات و فناوریهای ارتقای کیفیت معرفی کردند.
در این همایش از واحدهای نمونه و برتر فستفود استان فارس با اعطای «نشان کیفیت و تعهد» تقدیر شد؛ اقدامی که از سوی برگزارکنندگان گامی مؤثر در جهت تشویق رقابت سالم و ارتقای سطح استانداردها در واحدهای غذایی استان ارزیابی شد.
مهدی پارسایی گفت: پایش کیفیت فست فودهای شیراز توسط خود مردم شیراز صورت گرفته و نمره قبولی نیز گرفته است و به همین دلیل است که بیش از ۱۰۰۰ واحد صنفی فست فود در شیراز داریم.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در همایش روز جهانی فست فود در شیراز با بیان این که گردشگری محور اول توسعه این استان است، بیان کرد: ترکیب صنعت خوراک و پذیرایی در کنار هم حوزه گردشگری را تقویت میکند و تلاش میکنیم با راه اندازی کارگروه گردشگری خوراک در استان با همراهی اصناف مرتبط، نقش این حوزه در توسعه گردشگری را هرچه بیشتر تقویت کنیم.
پارسایی با تقدیر از انگیزه و تلاش بخش خصوصی برای برگزاری رویدادهای تخصصی، ادامه داد: در معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس نیز تلاش میکنیم نقش و سهم بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای استانی، ملی و بین المللی را بیش از گذشته افزایش دهیم.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس بیان کرد: تقویت حضور و فعالیت بخش خصوصی مبتنی بر سه سیاست آموزش، نوآوری و استاندارد سازی است و در اولین همایش روز جهانی فست فود در شیراز، موضوع آموزش مورد توجه جدی قرار گرفته است.
او با بیان اینکه گردشگران انتظار دارند در سفر به شیراز و استان فارس خاطرات به یادماندنی با خود ببرند، گفت: این خاطرات باید در هماهنگی با زیست بوم این دیار باشد و نوآوری در این زمینه بسیار موثر است.
پارسایی یکی از نقاط قوت شیراز را شعر و ادبیات دانست و با تاکید بر این که شیراز را شهر شعر میدانند، افزود: فست فودهای شیرازی با خوش ذوقی و سلیقه در رسیدهای مشتریان، اشعاری از بزرگان شعر و ادبیات کشور را درج میکنند که باعث میشود افراد در حال و هوای شیراز قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان اینکه توجه به ادبیات و شعر در حوزه غذا سابقه دیرینهای در شیراز دارد، افزود: شاعری به نام اسحاق اطعمه در قرن هشتم در شیراز، حوزه خوراکی را برای سرودن اشعار خود انتخاب کرده است و دیوان بزرگی را با موضوع معرفی اغذیه سروده است که میتواند مورد استفاده فعالان حوزه غذا قرار گیرد.