عضویت حدود ۸ درصد جمعیت تایباد در کتابخانه های این شهرستان
۱۱ هزار و ۶۳۰ نفر عضو کتابخانههای شهرستان مرزی تایباد هستند که حدود ۸ درصد جمعیت این شهرستان را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره کتابخانههای عمومی تایباد افزود: تعداد ۸ کتابخانه در سطح شهرستان تایباد فعالیت میکنند که شامل کتابخانههای شهید هاشمینژاد و مولانا در شهر تایباد، شهید مطهری در شهر کاریز، حضرت محمد (ص) در شهر مشهدریزه، ۲ کتابخانه سیار و ۲ کتابخانه مشارکتی در روستای پشته و اداره زندان تایباد میشوند.
حسن سالاری ادامه داد: حدود ۵۰ درصد از کل اعضای کتابخانههای این شهرستان، عضو کتابخانههای سیار نور رحمت و هدهد سفید هستند که در مجموع به ۱۷ روستا به صورت دورهای خدماترسانی میکنند.
وی بیان کرد: خودروی مورد نیاز سومین کتابخانه سیار تایباد نیز خریداری شده است و پیشبینی میشود تا پایان امسال فعالیت و سیر خود را در روستای هدف آغاز کند.
سالاری اضافه کرد: در تمامی کتابخانههای تایباد ۱۰۲ هزار و ۴۸۰ جلد کتاب در موضوعات مختلف وجود دارد و در طی یک سال اخیر ۱۳۷ هزار و ۵۶۴ جلد کتاب و مجله به اعضا امانت داده شده است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی تایباد تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود هزار و ۳۵۰ جلد انواع کتاب توسط شهروندان، خیرین، موسسات فرهنگی و ناشران به کتابخانههای این شهرستان مرزی اهدا شده است.
سالاری درخصوص نحوه عضویت در کتابخانهها خاطرنشان کرد: مردم علاقهمند به کتاب و کتابخوانی میتوانند با به همراه داشتن مدارک شناسایی و مراجعه حضوری به نزدیکترین کتابخانه نهادی یا سیار محل زندگی خود، برای عضویت در کتابخانههای عمومی اقدام کنند.