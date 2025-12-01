یادواره شهدای رمضانخیل تنکابن برگزار شد
نقش مادران پس از انقلاب اسلامی در تربیت نسلهای مقاوم برجسته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ یادواره شهدای منطقه رمضانخیل تنکابن با حضور مردم و مسئولان محلی و سخنرانی حجتالاسلام محمدمهدی بهداروند، نویسنده و راوی دفاع مقدس، در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.
حجتالاسلام محمدمهدی بهداروند در یادواره شهدای رمضانخیل تنکابن با اشاره به جایگاه زن و مادر در نظام اسلامی گفت: انقلاب اسلامی با تعریف جدید از زن و مادر، تحولی روحی در جامعه ایجاد کرد و تفاوت مادران قبل و بعد از انقلاب، از زمین تا آسمان است.
وی در این مراسم نقش مادران پس از انقلاب اسلامی در تربیت نسلهای مقاوم و پاسدار امنیت کشور را برجسته دانست
وافزود: مادران پس از انقلاب با تربیت فرزندان مؤمن و انقلابی، زمینهساز حفظ جمهوری اسلامی شدند و اگر این مادران نبودند، بسیاری از شهدا و بزرگان هرگز پرورش نمییافتند و امروز مردم از امنیت کنونی بهرهمند نمیشدند.
بهداروند با اشاره به نقش مادران در دوران دفاع مقدس و مقاومت منطقهای تصریح کرد: در جنگ تحمیلی هشتساله و همچنین در نبرد دوازدهروزه با رژیم صهیونیستی، نمونههای بارز این تربیت دیده شد. جوانانی وارد میدان شدند که با خلق حماسهها مسیر تاریخ را تغییر دادند.
وی استان مازندران را نمونهای برجسته در این عرصه دانست و گفت: در حلب، خانطومان و دیگر مناطق سوریه شاهد حماسههای عظیم رزمندگان مازندرانی بودم؛ حماسههایی که حاصل تربیت مادرانی است که فرزندانشان را با اشک بر امام حسین (ع) و توسل به سیدالشهدا پرورش دادند.
این مراسم با حضور پرشور مردم منطقه رمضانخیل و خانوادههای شهدا برگزار شد.