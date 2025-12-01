پخش زنده
مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در نیمه دوم آذرماه سال جاری، پویش ملی تغذیه سالم با محوریت ترویج و آگاهیبخشی در زمینه مصرف نان کامل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آرزو کاوهای افزود: طی برگزاری این پویش، برنامههای آموزشی متنوعی نظیر کارگاهها، جلسات آگاهیبخشی در مدارس و مراکز بهداشتی، انتشار محتواهای آموزشی در فضای مجازی و همکاری با نانوایان برای ارتقای کیفیت آرد و شیوه پخت نان اجرا خواهد شد.
او تصریح کرد: در چارچوب این پویش، پرسشنامهای جامع برای ارزیابی دانش، نگرش و آگاهی مردم درباره نان سالم طراحی و منتشر شده لینک پرسشنامه: https://survey.porsline.ir/s/۵۷ Z ۴ M ۵۱ در دسترس عموم قرار دارد.
مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: نتایج این نظرسنجی به ما کمک میکند نقاط قوت و ضعف الگوی مصرف نان در جامعه را شناسایی کرده و اقدامات آموزشی و اصلاحی موثرتری برنامهریزی کنیم.
آرزو کاوهای افزود: از این رو آگاهی از نحوه تهیه، نگهداری و مصرف صحیح آن، اهمیت ویژهای در سلامت جامعه دارد و یکی از اهداف پویش امسال، ترویج مصرف نانهای سبوسدار و کاهش مصرف نانهای کمارزش تغذیهای است.
او تصریح کرد: افزایش آگاهی عمومی، اصلاح الگوهای مصرف و توجه به کیفیت نان، از مهمترین گامها در راستای تحقق تغذیه سالم و ارتقای سلامت جامعه بهشمار میرود.