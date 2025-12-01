دومین اجلاسیه خانواده، آینده و پیوندهای پایدار، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور «مسعود پزشکیان» رییس جمهور و « محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در تالار وحدت برگزار شد.

عکاس : زهرا صباغی