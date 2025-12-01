امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

دومین اجلاسیه خانواده، آینده و پیوندهای پایدار

دومین اجلاسیه خانواده، آینده و پیوندهای پایدار، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور «مسعود پزشکیان» رییس جمهور و « محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در تالار وحدت برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ - ۱۵:۲۹
برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، مسعود پزشکیان ، تالار وحدت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 