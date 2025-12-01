پخش زنده
امروز: -
باشگاه فوتبال استقلال تهران به صورت رسمی از صدور مجوز حرفهای سازی خود خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این در حالی است که اواسط خرداد ماه، مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال، به تمامی شایعات پیرامون مجوز حرفهای استقلال پایان داد و اعلام کرد که هفت باشگاه ایرانی، از جمله استقلال و پرسپولیس، موفق به دریافت مجوز حرفهای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا شدهاند.
با پیگیریهای مستمر علی تاجرنیا، رییس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی این باشگاه و در جریان جلسهای که با حضور هدایتالله ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد، روند بررسی معیارها و مستندات حرفهایسازی استقلال به پایان رسید.
پس از احراز تمامی الزامات تعیینشده فدراسیون فوتبال و رفع کامل موانع اداری و ساختاری، مجوز حرفهایسازی باشگاه استقلال رسما صادر شد.
این مجوز، گامی مهم در مسیر توسعه سازمانی و حضور مؤثرتر استقلال در عرصه حرفهای فوتبال محسوب میشود و به ارتقای جایگاه این باشگاه در رقابتهای داخلی و بینالمللی کمک خواهد کرد.